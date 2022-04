Lewandowski, Puyol, Figo : voici les légendes qui n’ont jamais inscrit un but en Coupe du Monde

Depuis sa première édition en 1930 en Uruguay, la Coupe du Monde est l’événement phare pour tous les amateurs de football.

Alors qu’en 2022 se déroulera la 22ème édition de ce championnat international, certaines légendes n’ont jamais pu inscrire de buts dans cette compétition emblématique.

Le football regorge plusieurs joueurs talentueux qui donnent de la joie aux spectateurs lors des grandes rencontres.

Certains parmi eux arrivent à se démarquer grâce à des buts. Par contre d’autres grandes stars et non des moindres n’ont jamais inscrit un seul but à une coupe du monde.