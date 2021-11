Les raisons pour lesquelles Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or

Le capitaine de l’équipe nationale argentine a soulevé le prix du meilleur footballeur du monde pour la septième fois de sa carrière, malgré le fait qu’il était loin de ses meilleures saisons. Les raisons pour lesquelles il a fini par s’imposer à d’autres figures de l’élite mondiale.

Que Lionel Messi soit apparu comme un candidat pour remporter le Ballon d’Or n’était pas un problème à discuter, mais on se demandait s’il était le premier favori pour le prendre, compte tenu du fait que le Flea était loin de ses meilleures saisons, quand il utilisé pour briller à des niveaux inimaginables avec Barcelone, remportant des titres de toutes les couleurs.

Par conséquent, il convient de revoir les raisons pour lesquelles le capitaine de l’équipe nationale argentine et actuel footballeur du PSG l’a emporté sur d’autres stars de haut niveau telles que Robert Lewandowski, Karim Benzema ou Cristiano Ronaldo, son grand rival de la dernière décennie mais cette fois il l’a fait. pas arriver parmi les favoris.

La raison principale a été sa performance avec l’équipe nationale argentine. Après 15 ans de désagréments et de défaites finales, 2021 est entré dans l’histoire comme l’année au cours de laquelle Lionel Messi a remporté son premier titre avec l’équipe plus longtemps que la conquête de la Coupe de l’America au Brésil.

Le crack de Rosario s’est imposé comme capitaine et leader absolu d’une équipe qui s’est renouvelée avec des personnalités qui ont su l’accompagner et lui a permis d’exercer son commandement avec un profil plus «maradonien», si l’on veut, et avec des coups de pinceau à droite fois pour être le pilier d’une équipe nationale qui n’a plus perdu depuis la mi-2019 et accumule une invincibilité historique de 27 matchs.

La deuxième raison pour laquelle Lionel Messi a confirmé son statut de meilleur au monde était sa performance dans la Liga espagnole, notamment en raison de la situation au FC Barcelone.

Le Rosario était le meilleur buteur du championnat 2020/21, quelque chose de commun pour sa carrière, mais cette fois le mérite était double car il s’est retrouvé en tant que Pichichi jouant pour l’une des pires équipes Blaugrana de l’histoire.

Messi a terminé en tête du classement avec 30 buts, en sept secondes: Gerard Moreno, de Villarreal, et Karim Benzema, du Real Madrid, tous deux avec 23.

Enfin, la Copa del Rey s’est imposée cette année et ce qui signifiait son dernier titre avec le maillot du club catalan. Messi a marqué trois buts dans cette compétition et a brillé lors de la grande finale, avec un doublé lors de la victoire 4-0 contre l’Athletic Club de Bilbao.