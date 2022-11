Les ligues européennes rassemblent un soutien de 2,3 millions pour le football ukrainien

L’association European Leagues (EL) a annoncé aujourd’hui un soutien de 2,3 millions d’euros à la ligue ukrainienne de football, afin d’aider l’organisation à maintenir son championnat opérationnel.

«C’est un soutien à la Ligue ukrainienne pour qu’elle puisse organiser la compétition. Mais, indirectement, cela va aussi soutenir les gens. C’est une contribution qui sert, par exemple, à pallier les frais de sécurité, qui absorbent une grande partie du budget, en raison de la situation de guerre que traverse le pays», a expliqué Jacco Swart, directeur exécutif d’EL.

En plus de ce soutien à la ligue ukrainienne, l’assemblée générale des ligues européennes a également décidé l’entrée de trois nouveaux membres, représentant les ligues d’Albanie, de Bulgarie et de Malte, ce qui porte le nombre de membres EL à 40.

Il a également été décidé de créer un groupe de travail pour aborder la question du football féminin, et comment EL peut aider ses membres à faire avancer des projets dans ce domaine.

Un autre des sujets abordés lors de la réunion principale d’EL, outre la lutte contre la piraterie, était la redistribution des revenus de l’UEFA et le grand écart qui existe actuellement entre les clubs participants et non participants aux compétitions européennes.

Les responsables d’EL veulent renouveler, pour 2024, l’accord qu’ils ont avec l’UEFA dans ce domaine, Jacco Swart rappelant que «les 96 clubs qui participent aux compétitions européennes reçoivent 2,7 milliards d’euros, et les plus de 600 qui ne sont pas qualifiés» ne reçoivent que 175 millions», provenant du fonds de solidarité.

«Il y a une valeur de solidarité qui est attribuée aux clubs qui ne participent pas aux compétitions de l’UEFA, et il doit y avoir un équilibre dans la répartition des revenus et éviter la création d’une fracture. Cela a été fait par le biais d’un protocole d’accord avec L’UEFA, qui sera désormais mise à jour avec le nouveau format de la Ligue des champions, en 2024. L’essentiel n’est pas de créer quelques clubs avec beaucoup d’argent et beaucoup avec peu», a déclaré Pedro Proença, président de la Fédération portugaise de football professionnel Ligue, qui fait partie de la direction de l’EL.

Le dirigeant portugais a de nouveau exprimé son opposition au projet de Superliga européenne, estimant que son existence «tuerait l’écosystème des ligues nationales».