«Les hommes africains sont les meilleurs», a déclaré cette Chinoise (vidéo)

Sur le célèbre réseau social TikTok, cette jeune femme chinoise a fait l’éloge de son petit ami. Elle avoue que les hommes africains sont les meilleurs au monde.

C’est le compte identifié sous le nom de @smileokoro qui a fait le fantastique témoignage. Majoritairement, la jeune femme chinoise à l’habitude de publier des vidéos sur elle et son petit ami Nigerian. Mais dans une récente vidéo, elle a fait l’éloge de son homme avouant qu’il est le meilleur et qu’elle ne peut pas passer une journée sans penser à lui. «Les hommes africains sont les meilleurs, je ne peux toujours pas dire ce que votre frère nigérian a utilisé sur moi et je ne peux pas m’empêcher de l’aimer et de penser à lui», a-t-elle écrit.

