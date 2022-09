Les enfants de Jennifer Lopez et Ben Affleck réaménageront leurs chambres dans le luxueux manoir de Bel Air

Le couple de célébrités a eu un mariage de rêve et commencera sa nouvelle vie dans un lieu exclusif à Los Angeles, en Californie.

Jennifer Lopez et Ben Affleck cherchaient une nouvelle maison pour leur nouvelle vie conjugale, mais aucune propriété ne les a convaincus, alors ils ont décidé de vivre dans le luxueux manoir du chanteur dans l’un des endroits exclusifs de Bel Air, Los Angeles, Californie.

Ce manoir, évalué à 28 millions de dollars, a été acquis par Jennifer López en 2016 et est devenu une maison qu’elle partage avec Ben Affleck et tous ses enfants, dont ceux de l’acteur.

La maison est située sur un terrain d’un hectare, dispose de dix chambres et 17 salles de bains. salle de cinéma, gym, ainsi qu’une immense piscine extérieure, un jacuzzi et un espace pour les barbecues extérieurs.

Il a été construit en 1936 par l’architecte Paul Revere Williams, connu pour avoir conçu de nombreuses demeures pour des célébrités telles que Frank Sinatra, Lucille Ball et Barbara Stanwyck, entre autres.

Avec la nouvelle vie conjugale, les enfants des deux acteurs vivront également ensemble comme une grande famille, donc le manoir de l’artiste sera rénové et ses enfants pourront concevoir leurs chambres pour créer le sentiment qu’ils sont dans une autre étape de leur vie.

«Ils s’y sentent bien et les enfants aussi. Il avait des souvenirs du passé pour JLo, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles elle voulait partir en premier lieu. Une nouvelle rénovation et de nouveaux meubles, ainsi qu’un ajout et un agrandissement de la chambre principale pour les accueillir tous les deux, leur permettront de se sentir comme s’ils prenaient un nouveau départ dans la maison de leurs rêves», a déclaré une source au magazine Hollywood Life.

Le manoir de JLo et Ben Affleck est également proche de la maison de l’ex-femme de l’acteur, Jennifer Garner, ce qui profite également à Violet, Seraphina et Samuel, puisqu’ils pourront voir leur mère sans investir autant de temps de trajet.

Les enfants de Ben Affleck , fruit de sa relation avec Jennifer Garner, s’entendent très bien avec les jumeaux Emme et Max, enfants de Jennifer Lopez avec son ancien mari, Marc Anthony, donc le remodelage des chambres sera un grand pas pour cette grande famille célèbre

«Cela a vraiment beaucoup de sens car ce qu’ils doivent changer peut être fait sur cette terre. Tous les enfants conçoivent leurs chambres sur mesure, donc c’est aussi un projet familial amusant. Tout le monde est excité», a expliqué la source.