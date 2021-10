Les conditions qu’Icardi aurait mises à Wanda pour revenir au PSG

La chanteuse colombienne a montré son admiration pour le défenseur central blaugrana sur les réseaux sociaux, après avoir une nouvelle fois vécu une belle soirée professionnelle.

Shakira et Piqué n’ont pas été caractérisés au cours de leurs plus de dix ans de relation précisément pour l’ avoir exhibée sur les réseaux sociaux et montré de nombreux détails sur sa vie privée en eux, où ils cumulent des millions de followers.

Cependant, il y a quelque chose qui a changé récemment dans leur relation qui les a motivés à commencer à le faire et à apparaître de plus en plus ensemble sur les réseaux sociaux et à jouer dans des interactions comme celle qui s’est produite hier soir après le match des Champions du Barça.

Shakira, présente dans les moments les plus importants

Gerard Piqué a été le grand protagoniste de l’après-midi au Camp Nou avec son but contre le Dinamo Kiev, avec lequel il a non seulement donné la victoire à son équipe mais a également marqué l’histoire.

La Colombienne ne s’est pas séparée ces derniers mois de son partenaire à un moment professionnel et commercial aussi important pour la Catalane : en plus de vivre une situation sportive délicate, elle a aussi opté pour ses nouveaux projets, en se concentrant sur Twitch et son alliance avec Ibai Llanos et ses ballons du monde déjà réussis.

The defender with the most goals in the history of the Champions League. This man is on 🔥@3gerardpique pic.twitter.com/5s772emn3l — Shakira (@shakira) October 20, 2021

Lors de ce dernier événement, Shakira était très consciente de son évolution et l’a soutenu publiquement avec ses enfants qui y assistaient, et au cours des dernières heures, elle a voulu faire de même dans un nouveau moment spécial pour Piqué.

Le central Blaugrana est devenu le défenseur avec le plus de buts marqués dans l’histoire de la Ligue des Champions, égalant ainsi Roberto Carlos dans cette reconnaissance exclusive.

«Le défenseur avec le plus de buts de l’histoire de la Ligue des champions. Cet homme est en feu», a écrit le Colombien, partageant un cliché de Gerard Piqué célébrant son seul but contre le Dinamo Kiev.

Avec ce message d’admiration et de soutien à son partenaire, Shakira montre le bon moment qu’ils vivent ensemble, maintenant que Piqué lui-même parie sur de nouveaux défis et après être revenu sur le terrain après une période de blessures qui l’ont tenu à l’écart pendant plusieurs matches.