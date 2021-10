Les aveux de Ronaldinho sur Lionel Messi qui ont surpris tout le monde

Après sa visite au Paris Saint Germain, Ronaldinho a parlé de son ami Lionel Messi et a fait des aveux sur son départ de Barcelone.

Il y a quelques jours, Ronaldinho a été vu en visite au Paris Saint Germain et assistant au match contre Leipzig au Parc des Princes pour la Ligue des champions. Désormais, on connaît une interview que le Brésilien a accordée au Parisien dans laquelle il parle de Lionel Messi.

«Je n’aurais jamais pensé le voir avec un autre maillot qui n’était pas celui de Barcelone.»

«Je suis très heureux de le voir dans le club où j’ai débuté en Europe», a d’abord lancé Ronaldinho à propos de son ami Messi. Et puis il a avoué : «C’est quelque chose auquel je n’ai pas pensé dans ma vie. J’étais sûr qu’il finirait sa carrière à Barcelone. Et, pour moi, c’était une surprise. Comme j’aime le PSG, c’était une surprise, mais je n’ai jamais pensé le voir avec un autre T-shirt que celui de Barcelone».

Dans un autre ordre, Ronaldinho a raconté comment s’était passée la rencontre entre les deux au Barça : «Quand je suis arrivé à Barcelone, on parlait déjà d’un jeune homme fantastique. Et plus tard, quand nous nous sommes entraînés ensemble, j’ai vu sa qualité. A chaque match et dans à chaque séance d’entraînement nous avons vu que c’était différent. C’était un plaisir de le voir le faire. Il est devenu un véritable ami pour moi.»