Les 10 joueurs les plus sexy de la Première Ligue : voici la position de  Cristiano Ronaldo

Jay-Z fait rarement surface sur les réseaux sociaux. Alors que le magnat de Roc Nation a un compte Twitter depuis 2008, il n’a lancé que 269 tweets au cours des 13 dernières années.

Étonnamment, son dernier tweet a été publié il y a à peine deux jours, dimanche 31 octobre, un jour après son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame.

«Dans mon enthousiasme, je n’ai pas réussi à apprécier et à reconnaître JAZ-O, il était le héros de la ville natale qui a rendu le rêve tangible», a-t-il déclaré à propos de son discours d’acceptation. «Merci bonhomme… ok laissez-moi perdre ce mot de passe pendant encore un an environ. Merci encore à tous, incroyablement touché par votre amour.

Mais maintenant, il semble que les fans de JAY-Z puissent anticiper (ou du moins espérer) certaines publications Instagram du milliardaire Hip Hop. Depuis mardi 2 novembre, Hov est officiellement sur Instagram et ne suit qu’une seule personne – sa femme Beyoncé.

Jusqu’à présent, son compte a déjà amassé près de 600 000 abonnés avec un seul message. La photo branche sans surprise son nouveau film western, The Harder They Fall, qu’il a produit pour Netflix. La bande originale du film comprend deux collaborations entre JAY-Z et Kid Cudi, ainsi que Conway The Machine et Jadakiss.

Le film présente également une distribution de stars comprenant Idris Elba, LaKeith Stanfield, Regina King, Zazie Beetz, Delroy Lindo et Jonathan Majors.

«Lorsque le hors-la-loi Nat Love (Jonathan Majors) découvre que son ennemi Rufus Buck (Idris Elba) est libéré de prison, il rassemble son gang pour traquer Rufus et se venger», lit-on dans le synopsis.

«Ceux qui roulent avec lui dans ce western assuré et juste de la nouvelle école incluent son ancien amour Stagecoach Mary (Zazie Beetz), ses bras droit et gauche – le colérique Bill Pickett (Edi Gathegi) et le dessin rapide Jim Beckwourth (RJ Cyler) – et un surprenant adversaire devenu allié.

The Harder They Fall est arrivé dans les salles le 22 octobre et arrivera sur Netflix mercredi (3 novembre). Découvrez le premier post Instagram de JAY-Z ci-dessous.