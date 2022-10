L’équipe de Tottenham est en deuil

Ce jeudi 6 octobre 2022, l’équipe de Tottenham a annoncé le décès d’un membre du Staff technique.

«L’Italien Gian Piero Ventrone, qui travaillait il y a un an environ comme préparateur physique dans le staff technique de Tottenham, dirigé par Antonio Conte, est décédé à l’âge de 62 ans», a annoncé ce jeudi le club londonien.

Nom de renommée mondiale, Ventrone a déjà travaillé à la Juventus, Ajaccio (France), Catane, JS Suning et GZ Evergrande (tous deux en Chine). Il était avec Tottenham depuis novembre de l’année dernière. Selon The Sun, Ventrone luttait contre la leucémie.

We are devastated to announce that fitness coach Gian Piero Ventrone has passed away.

He will be greatly missed by everyone at the Club and our thoughts are with his family and friends at this impossibly sad time.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 6, 2022