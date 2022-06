Le Real Madrid et l’Atletico Madrid se battent pour cet attaquant argentin

Le Real Madrid et l’Atletico Madrid se lancent dans un duel estival. Paulo Dybala est pressé de trouver un nouveau club et selon des informations en Italie, il pourrait finir par jouer en Espagne, où le Real Madrid et l’Atletico pourraient faire leur chemin, mais seulement s’ils vendent certains de leurs attaquants.

L’attaquant argentin est en pourparlers avec l’Inter depuis plusieurs mois, mais les négociations sont désormais suspendues. Les champions de Serie A devraient rencontrer l’intermédiaire Fabrizio De Vecchi mais ont déjà fait savoir qu’ils n’augmenteraient pas leur offre.

L’Inter s’est assuré les services de Romelu Lukaku , qui reviendra en prêt de Chelsea, ils ne sont donc pas pressés de parvenir à un accord avec Dybala. En raison de problèmes économiques, ils doivent également vendre au moins deux attaquants avant de signer l’ancienne star de la Juventus.

Dybala, en revanche, ne s’attendait pas à se retrouver sans club fin juin et se précipite pour trouver un nouveau club.

Le Real Madrid et l’Atletico sont apparus comme des options pour La Joya, mais seulement s’ils vendent certains de leurs attaquants. Selon Tuttosport, Carlo Ancelotti est un admirateur du joueur de 28 ans et agira si Marco Asensio part.

De même, El Cholo a hâte de travailler avec son compatriote Dybala, mais les Colchoneros n’ont pas d’espace en attaque pour le moment, ils n’ont donc pas encore fait d’offre officielle pour Dybala.

La Roma et Milan surveillent également la situation, mais l’Argentin veut jouer au football en Ligue des champions, ce que les Giallorossi ne peuvent pas offrir, tandis que les champions de Serie A ne peuvent pas lui garantir le salaire qu’il souhaite.