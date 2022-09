Le prince William a invité Meghan Markle à faire la célèbre promenade, pour cette raison

Arthur Edwards a répondu à cela et à plusieurs doutes sur ce qu’est la vie au sein de la famille royale après la mort de la reine Elizabeth II.

Meghan Markle a donné de quoi parler lors de sa dernière rencontre avec la royauté lors des funérailles de la reine Elizabeth II, et beaucoup se sont demandé pourquoi ils lui avaient confié un travail aussi important, bien qu’elle et son mari, le prince Harry, ne fassent plus partie de la redevance ouvrière.

Récemment, le photographe royal Arthur Edwards pour le magazine «Hello» a répondu à cela et à plusieurs doutes sur ce qu’est la vie au sein de la famille royale après la mort de la reine Elizabeth II.

Le membre du personnel royal a commenté sa surprise que le roi Charles III ait approché le prince Harry et Meghan Markle lors de leur premier discours, et que le couple ait été invité à rejoindre le prince et la princesse de Galles à l’extérieur du château de Windsor.

«Quand le roi Charles a dit qu’il aimait Harry et Meghan dans son discours, cela m’a touché aussi. Puis quand Meghan est sortie de la voiture, j’ai été choqué.

«Ils l’ont fait parce que si Meghan Markle s’était présentée aux funérailles lundi, tous les journaux parleraient de Meghan et le roi Charles ne veut pas ça. Il veut tout sur la reine et rien d’autre. Pas de distractions. Ils le feront revenir. «ensemble, qui sait, il y a un grand écart entre les frères.»

Le photographe royal a révélé à quoi ressemble la personnalité du roi Charles

L’employé royal a également été interrogé sur le nouveau roi, puisqu’en ce moment sur les réseaux sociaux, ils lui ont reproché sa colère : «Le roi Carlos a toujours dit : ‘L’histoire me jugera’. Et maintenant, les gens le voient pour l’homme qu’il est.»

«L’homme avec qui j’ai travaillé… C’est une personne fantastique. Il connaît tout le monde, tous les premiers ministres, tous les chefs d’État. Il est très bien connecté. Il a voyagé partout dans le monde. Nous sommes allés au Rwanda en juin avec tous les chefs de gouvernement là-bas et tous lui rendent un grand hommage.»

Arthur Edwards a poursuivi : «La raison pour laquelle je travaille toujours, Piers, c’est parce que je travaille avec cet homme et la reine, la nouvelle reine Camilla. Ce sont des gens incroyables. J’aime vraiment ça.