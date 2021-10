Le prince William a dévoré Kate Middleton des yeux lors de l’avant-première de James Bond

Depuis que Meghan Markle et le prince Harry sont apparus à New York, les critiques n’ont pas disparu, car l’actrice est apparue dans le cadre d’un événement caritatif qui cherchait à collecter des fonds pour les défavorisés en utilisant des looks de marque de créateurs coûteux et des bijoux de luxe.

Meghan Markle était le centre d’attention de tout New York la semaine dernière, les gens et le public étaient attentifs à tout ce que faisait l’actrice, mais surtout elle utilisait, puisque ses looks ont toujours volé la caméra.

Combien a coûté le look de Meghan Markle à New York ?

L’un des looks les plus discutés de la duchesse de Sussex était la mini-robe blanche signature Valentino, en laine vierge et en soie, d’une valeur de 3 800 euros. Markle l’a porté lorsqu’elle est montée sur scène à Global Citizen Live.

L’épouse du prince Harry a également combiné sa tenue avec des boucles d’oreilles en diamant qui ont été identifiées comme étant la Galanterie de Cartier, dont le prix atteint 14 000 euros.

En plus de cela, la duchesse portait un bracelet Love de Cartier, qui avoisine les 6 000 euros et la montre Cartier Tank de la princesse Diana, dont la valeur est de 10 000 euros. Au total, Meghan portait un look à 33 800 euros lors de cette soirée.

Ce fait n’est pas passé inaperçu auprès des détracteurs du couple, qui n’ont pu s’empêcher de commenter la haute valeur esthétique que Meghan Markle a décidé de porter ce soir-là pour parler au nom des moins favorisés, de l’environnement et des vaccins contre le Covid-19.

De plus, cela s’ajoute aux récentes critiques que le couple a reçues pour avoir utilisé un luxueux avion privé qui émet environ 17 t de carbone lors de voyages de ce type. Ils reprochent à Meghan et Harry les dégâts environnementaux de l’avion privé qu’ils ont occupé pour rentrer en Californie.

«Je ne comprends pas pourquoi ils agissent comme s’ils étaient des superstars. Son père est connu pour prendre des vols réguliers. Son frère prend des vols réguliers. Cela brouille totalement les eaux de votre message climatique. Ils se tirent une balle dans le pied en prenant des vols privés», a déclaré Penny Junor, 71 ans, au Sun.