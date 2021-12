Le plan de Laporta pour convaincre Haaland d’aller à Barcelone et non à Madrid

Contact à Turin. Profitant du gala du Golden Boy, le président de Barcelone s’est entretenu avec le représentant de la star norvégienne pour lui dire que Haaland sera la star de l’équipe Blaugrana, contrairement aux merengue.

Le défi pour le FC Barcelone est d’être à nouveau. Après la chute retentissante qu’a subie l’équipe culé, avec l’élimination en phase de groupes de l’UEFA Champions League après la défaite en Allemagne contre le Bayern Münich, ils ont besoin de récupérer l’éclat perdu ces dernières saisons. Et c’est pourquoi il cherche une star à suivre, Erling Haaland.

La rencontre attendue par Joan Laporta et de nombreux supporters barcelonais s’est déroulée dans la ville italienne de Turin. Le patron de l’entité Blaugrana a rencontré Mino Raiola, l’agent italien de l’attaquant du Borussia Dortmund. Le sommet a eu lieu dans un hôtel renommé de la région, selon le journaliste Fabrizio Romano.

Le rêve de Laporta, signer Haaland à Barcelone

De même, selon le journaliste Gerard Romero sur sa chaîne du réseau social audiovisuel Twitch, le président de l’entité Barça a demandé à Raiola de baisser la commission qu’il entend facturer pour la signature et lui a fait savoir que l’attaquant norvégien serait le grande figure dans le nouveau projet de Xavi. Quelque chose que le Real Madrid ne peut lui offrir à aucun point de vue.

Qui est l’autre grand attaquant vedette que Barcelone veut

L’attaquant égyptien Mohamed Salah est l’obsession de Barcelone. L’attaquant de Liverpool a un contrat avec les Reds jusqu’à la mi-2023 (18 mois) et après avoir pris connaissance de l’intérêt de l’équipe espagnole, il a exprimé :

«Je suis content qu’une équipe comme Barcelone s’intéresse à moi. C’est quelque chose qui fait moi très heureux. mais je suis heureux à Liverpool et on verra ce qu’il se passera dans le futur. Pour l’instant, je préfère rester en Premier League car c’est la ligue la plus forte du monde», à MBC Masr TV.