Le pilote de l’accident qui a tué Sala a déclaré que l’avion était «problématique»

Après plusieurs mois de spéculation au cours desquels elle ne leur avait pas du tout parlé, Shakira brise enfin le silence et donne sa version de sa séparation brutale d’avec Gerard Piqué et de la façon dont cela l’a affectée.

Lors d’un entretien avec Elle, Shakira a clarifié plusieurs inconnues, dont son ressenti sur la nouvelle relation qu’entretient son ex Piqué, qui a été aperçu ces dernières semaines avec un nouveau partenaire et comment a-t-il supposé qu’ils ne seraient plus ensemble ?

Ce à quoi la Colombienne a répondu que ce sont des détails trop privés pour être partagés, du moins en ce moment, alors que tout est si brut et récent.

«Je peux seulement dire que j’ai mis tout ce que j’avais dans cette relation et dans ma famille. Avant que mes enfants ne commencent l’école, j’avais une vie vraiment nomade, j’avais vécu sans arrêt en tant qu’artiste, allant dans différentes parties du monde, faisant des tournées, faisant des spectacles, faisant la promotion, construisant des écoles en Colombie et enregistrant dans différents pays du monde»

«Durant les premières années de ma relation avec Gérard, quand j’ai eu mon premier fils, Milan. Je l’emmenais partout avec moi et je me souviens même de l’avoir allaité sur le plateau de La voz , mais avec l’arrivée de l’école j’ai dû m’installer, m’enraciner à Barcelone et être là pour lui et pour Piqué et puis aussi pour Sasha», elle a dit.

«J’ai mis ma carrière au second plan et je suis venu vivre en Espagne, pour le soutenir afin qu’il puisse jouer au football et gagner des titres. Et c’était un acte d’amour et grâce à cela mes enfants ont pu avoir leur mère présente, en plus du fait que nous avons un lien incassable», a déclaré l’artiste.