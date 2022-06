Le père de Shakira serait de nouveau à l’hôpital : voici ce que l’on sait…

Lionel Messi demeure l’un des meilleurs de l’histoire du football. Ses titres collectifs qu’individuels plaident pour lui. Cependant, pour l’illustre roi Pelé, Zinedine Zidane est plus complet que la star argentine.

Certains le considèrent comme le meilleur joueur de l’histoire. Lionel Messi force l’admiration pour son talent et son palmarès aussi long comme le bras.

Sept fois Ballon d’Or, l’ancien barcelonais a écrit une sacrée page de l’histoire du football. Sous les couleurs du FC Barcelone et de la sélection argentine, La Pulga a défié la perfection.

Toutefois, pour la légende brésilienne et mondiale, Pelé, Zinedine Zidane est plus complet et donc meilleur à l’attaquant du PSG. C’est ce qu’il a affirmé dans une interview relayée par RMC Sport, il y a quelques années.

«Lors des dix dernières années (déclaration qu’il a tenu en 2014, Ndlr), le plus complet, c’est pour moi Zidane. Aujourd’hui, nous avons Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais Zidane a été pour moi le plus complet. Je pense qu’en tant que joueur, individuellement, Zidane était meilleur que ne l’est Messi. Et puis, Zidane était spectaculaire et il n’avait pas autour de lui des joueurs comme Xavi et Iniesta.», le légendaire roi Pelé.

En outre, grâce à l’ironie du sort, Lionel Messi et Zinedine Zidane pourrait se retrouver au PSG, puisque les dirigeants parisiens poussent pour que Zizou prenne les rênes de l’équipe la saison prochaine.