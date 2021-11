Le message sincère d’Arturo Vidal après le carton rouge qu’il a reçu contre l’Equateur

Peu de choses pires que de sentir que vous avez échoué le vôtre, votre peuple. Parfois, cela se produit au milieu d’une explosion et d’autres fois d’une manière un peu plus brutale, comme ce fut le cas pour Arturo Vidal lors du match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Équateur.

Le Roi a été expulsé à la 13e minute du temps de course (le Chili perdait déjà 0-1 contre l’Equateur) pour avoir mis le butin face/tête du central Félix Torres. Il ne l’a pas vu, il n’avait pas l’intention de le frapper. Cependant, le contact existait et, en raison de l’imprudence de l’entrée, ils ont dû le chasser.

Un rouge aussi robuste que mérité. L’arbitre le savait, les millions de Chiliens le savaient et Vidal lui-même le savait. Et tandis que beaucoup de gens ont compris qu’il s’agissait d’un produit déterminé de leur désir de gagner le ballon, le double champion d’Amérique a pensé qu’il était approprié de sortir et de s’excuser.

«Je ne peux pas encore y croire. Je ne peux que m’excuser auprès de mes coéquipiers, du staff technique, de ma famille et de tout mon pays. Nous continuerons à nous battre jusqu’au bout !!».

Même avec 10 hommes, La Roja a combattu l’Équateur. Au final, ils n’ont pas suffi à marquer. Pour le moment, ils sont sixièmes des qualifications de la CONMEBOL, ils devront donc tout quitter dans les 4 jours restants.

Ce qu’ils feront contre l’Argentine (déjà qualifiée), la Bolivie, le Brésil (déjà qualifié) et l’Uruguay dépendra de leur participation ou non à la Coupe du monde 2022 au Qatar.