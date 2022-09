Le dollar à un nouveau record en plusieurs décennies face à l’euro et au yen

Le dollar, qui avait démarré en baisse, repartait de plus belle mardi pour atteindre des sommets face à l’euro et au yen alors qu’une série de réunions de banques centrales débute cette semaine.

Vers 14h40 GMT (16h40 à Paris), le billet vert montait de 0,35% à 0,9894 dollar pour un euro, après avoir atteint 0,9864 dollar, un sommet depuis décembre 2002, année de la mise en circulation de la monnaie unique européenne.

Face à la devise japonaise, le dollar gagnait 1,51% à 142,73 yens après être grimpé à 142,90 yens, un sommet depuis 1998. «Les craintes de récession à travers le monde dopent l’appétit pour le dollar, même à ces niveaux» élevés, résume Fawad Razaqzada, analyste chez City Index.

Après un nouvel indicateur positif aux États-Unis, «les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale (Fed) va frapper fort contre l’inflation en montant ses taux de 75 points de base» lors de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire, les 20 et 21 septembre, ajoute-t-il.

La réunion de la BCE sera déterminante

La Banque de réserve australienne (RBA), a ouvert mardi une série de réunions de banques centrales devant avoir lieu cette semaine en relevant ses taux de 50 points de base pour la quatrième fois d’affilée.

«Le communiqué de la RBA laisse entendre qu’elle a fini de normaliser sa politique et compte désormais poursuivre ses hausses de taux pour ralentir l’économie», selon les analystes de Barclays, qui tablent sur trois nouvelles hausses de 25 points cette année.

Le dollar australien cédait 0,66% face au billet vert à 1,4810 dollar australien pour un dollar américain. «La bataille continue contre l’inflation, et les banques centrales sont prêtes à en découdre», commente Lukman Otunuga, analyste chez Exinity.

Après la RBA, la banque centrale du Canada se réunira mercredi, et «tous les regards seront tournés vers la Banque centrale européenne le lendemain». Une hausse marquée des taux est attendue en zone euro à l’issue de la réunion de la BCE.

Avec AFP