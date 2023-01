Le détail particulier dans le menu du dîner de Noël de Sergio Ramos qui a donné des frissons

Bien qu'il ait déjà amorcé une transition de plus en plus perceptible au fil des années, après sa retraite de footballeur professionnel, on peut déjà dire que Gerard Piqué est un homme d'affaires. Poussé par Shakira, le Catalan s'était aventuré dans de nombreuses entreprises et la réalité est qu'il a très bien réussi dans la plupart d'entre elles.…