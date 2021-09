Le chanteur R. Kelly reconnu coupable de crimes sexuels

Depuis la rentrée, les fans de TPMP sont heureux de retrouver leur animateur préféré sur C8. En effet, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs sont de retour sur nos petits écrans.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont plus en forme que jamais ! Comme à son habitude, Cyril Hanouna apporte la joie et la bonne humeur sur le plateau de TPMP.

Encore cette fois-ci, le rire était bien au rendez-vous pour ce nouvel épisode du programme culte de la chaine française. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont d’ailleurs commencé la semaine avec un énorme fou rire.

Dans une séquence publiée sur Twitter, on découvre en effet Cyril Hanouna les larmes aux yeux à force de rire. Mais qu’a-t-il bien pu voir de si drôle ?

Eh bien c’est une photo d’époque de Philippe Lellouche dans Envoyé Special qui a tant faire rire l’animateur star de C8. On y découvre en effet l’acteur en chemise et costume avec une cravate aux motifs baroques. Et il faut avouer que son look est plutôt drôle. Mais carrément tendance pour l’époque !

D’ailleurs si vous avez raté cette séquence, on vous propose de la découvrir à la fin de cet article. En effet, la vidéo est déjà disponible sur le compte Twitter officiel de l’émission de télé. À voir de toute urgence !

Ce lundi, Cyril Hanouna recevait donc sur le plateau de TPMP Philippe Lellouche et Matt Pokora ! Comme à son habitude, le jeune animateur de C8 a prévu un joli programme pour bien débuter la semaine.

Cyril Hanouna a donc mis en place une sorte de jeu. Où les chroniqueurs devaient deviner si les informations dévoilées sur TPMP concernaient Philippe Lellouche ou Matt Pokora.

L’animateur en a donc profité pour faire ressortir une photo d’archive de Philippe Lellouche. Il faut savoir que dans les années 90, le frère de Gilles Lellouche était journaliste pour l’émission Envoyé Special.

En effet, le jeune homme travaillait en tant que journaliste d’investigation pour l’émission de France 2. Après avoir fait des études dans le domaine.

Encore aujourd’hui, il se souvient du reportage a fait basculer sa vie. Philippe Lellouche s’est alors trouvé un chemin pour devenir une personnalité du grand et petit écran.

«A l’époque, je faisais une enquête sur l’arrivée du karaoké en France» raconte-t-il. Philippe Lellouche n’avait alors que 28 ans.

Après le tournage qui s’est terminé à 1h du matin, Philippe Lellouche termine la soirée avec les personnes qu’il filmait. Il se dit alors qu’il est temps de chanter et de s’amuser un peu.

Une jeune femme lui demande de chanter avec elle. Ce qu’il accepte. Cette femme est en réalité agent de cinéma. Elle voit alors en lui une graine de star. Elle devient alors son agent et c’est ainsi que commença la nouvelle vie d’acteur de Philippe Lellouche, bien loin du journalisme !