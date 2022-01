Le «cadeau» spectaculaire de Cristiano à Georgina dans le plus haut gratte-ciel du monde

Le partenaire de Cristiano fête ses 28 ans cette année, et c’est pourquoi il l’a surpris en publiant une annonce avec un dernier message sur la façade du Burj Khalifa.

Ce jeudi, Georgina Rodríguez est devenue la principale protagoniste mondiale pour deux raisons. Un, pour la première de sa série documentaire «Soy Georgina» sur Netflix, où elle raconte comment était sa vie avant Cristiano et comment elle est maintenant avec la star portugaise à ses côtés ; et deux, pour son anniversaire.

Ce 27 janvier, l’influenceuse fête ses 28 ans, et elle le fait enceinte de bébés jumeaux et de toute la famille, et c’est que Georgina, Cristiano et leurs enfants se sont rendus à Dubaï pour passer quelques jours de vacances à la plage et avec tous types de luxe et de confort.

C’est aux Emirats Arabes Unis que la famille a voulu passer cet anniversaire. Une journée au cours de laquelle Georgina a été totalement surprise par un «cadeau» très spécial, et avec le Burj Khalifa comme protagoniste.

La surprise de Christian

Tout dans la vie de Cristiano Ronaldo et Georgina est génial, et les félicitations à cela n’allaient pas être moindres, alors le crack portugais a décidé d’utiliser la façade du Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, pour diffuser une publicité du documentaire ‘Soy Georgina’ avec un message final de «Félicitations Georgina».

Une annonce que l’attaquant de Manchester United a décidé d’enregistrer dans son intégralité, qu’il a par la suite publiée via son profil Instagram, en ajoutant un joli félicitations en légende de sa photo : «Félicitations mon amour». Une publication qui a déjà été vue par plus de 7,6 millions de personnes.

Tout n’allait pas en rester là, et après l’annonce spectaculaire au Burj Khalifa, d’autres surprises attendaient encore Georgina, comme celle que son compagnon lui a offerte dans une sorte d’espace VIP sur la plage, la menant à une grande table à la rose pétales, photos de lui avec Cristiano, ballons et nourriture.

Une sacrée surprise orchestrée, a priori, par le crack portugais, qui a voulu faire de cette journée quelque chose de magique pour Georgina.

La réaction de Georgina

Après une journée aussi spéciale, Georgina n’a pas hésité à partager l’impressionnante surprise que Cristiano lui a organisée, en faisant un petit résumé dans une publication dans laquelle elle a ajouté plusieurs images de son anniversaire.

Une journée si spéciale que l’influenceuse a d’ailleurs tenu à le refléter dans sa légende : «Voilà comment se termine cette journée passionnante. Je ne peux pas articuler les mots. Merci, merci et merci Christian. Tu ne peux pas me rendre plus heureux chaque jour. Merci Dubaï de nous avoir toujours si bien traités et de nous avoir fait sentir comme chez nous. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour rendre cette journée si spéciale. Et merci à vous tous qui êtes toujours là et qui êtes heureux pour mon bonheur et celui de ma famille. Il t’aime avec son cœur.»