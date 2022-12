Le but de Peter Crouch et Mbappé : «Incroyable, mais j’ai fait cette merde… en 2006…»

Kylian Mbappé n’a pas remporté la deuxième Coupe du monde de sa carrière, mais il a emporté avec lui une belle prestation en finale ce dimanche, face à l’Argentine. Le deuxième but du Français a été le point culminant, avec un tir en demi-tour, presque impossible à reproduire… pour certains.

Sur les réseaux sociaux, Peter Crouch, ancien international anglais, a «clamé» l’originalité du but. L’ancien joueur s’est souvenu du but qu’il avait marqué lors du Mundial’06, en Allemagne, contre Trinité-et-Tobago.

«Incroyable [but] de Mbappé, mais j’ai fait ça m… en 2006», écrit-il ironiquement sur Twitter. Peter Crouch était présent aux Coupes du monde 2006 et 2010, n’ayant marqué qu’un seul but toutes compétitions confondues.

Dans les clubs où il a joué, comme Liverpool, Tottenham, Aston Villa et Stoke City, l’Anglais a marqué un total de 227 buts.