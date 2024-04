LdC : Xavi encense Raphinha et Lamine Yamal après la victoire du Barça face au PSG

Le FC Barcelone a réalisé un exploit retentissant en s’imposant au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (3-2) mercredi soir. Un succès dont Pedri, auteur d’une entrée décisive, a été l’un des grands artisans.

Entré en jeu à la place de Sergi Roberto à la 61e minute, le jeune Espagnol a illuminé le jeu catalan et a été à l’origine de l’égalisation de Raphinha d’une sublime passe décisive (62e). Un coaching gagnant de Xavi qui a également permis à Andreas Christensen d’inscrire le but de la victoire quelques minutes plus tard.

En zone mixte après la rencontre, Pedri n’a pas caché sa joie et sa satisfaction. «Je voulais un match où l’on se donne à fond, cela faisait longtemps que nous n’avions pas atteint les quarts de finale et je suis très heureux de la victoire de l’équipe», a-t-il déclaré.

Le prodige barcelonais est ensuite revenu sur sa passe décisive pour Raphinha. «J’essaye toujours de rentrer avec la mentalité de vouloir le ballon et l’un des premiers, je pense, mon premier, je vois Rafa (Raphinha), qui n’arrête jamais de frapper et Dieu merci, je lui ai donné la balle parfaite et il l’a terminée de façon spectaculaire».

Avec ce succès, le Barça prend une sérieuse option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le match retour, prévu mardi prochain au Camp Nou, s’annonce déjà palpitant.