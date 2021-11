LDC UEFA : les compos probables des 8 matchs au programme

Ce mardi 2 novembre 2021 s’ouvre la quatrième journée de la Ligue des champions. Huit affiches sont au programme avec les chocs entre Dinamo Kiev et FC Barcelone. Entre Atalanta Bergame et Manchester United ainsi qu’entre Bayern Munich et Benfica. Découvrez un condensé de toutes les compositions probables.

Compos probables Malmö FF – Chelsea : 18h45

Malmö : Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, Moisander; Berget, Innocent, Peña, Rakip, Rieks; Čolak, Birmančević

: Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic, Moisander; Berget, Innocent, Peña, Rakip, Rieks; Čolak, Birmančević Chelsea : Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Hudson-Odoi, Havertz

Compos probables Wolfsburg – Salzbourg : 18h45

Wolfsburg : Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otávio; Guilavogui, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; Nmecha

: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks, Otávio; Guilavogui, Arnold; Lukebakio, Philipp, Steffen; Nmecha Salzbourg : Köhn; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Camara; Aaronson, Sučić, Seiwald; Okafor, Adeyemi

Compos probables Bayern Munich – Benfica : 21h00

Bayern : Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

: Neuer; Pavard, Süle, Upamecano, Hernández; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski Benfica : Vlachodimos; Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Yaremchuk, Darwin

Compos probables Dynamo Kiev – Barcelone : 21h00

Dynamo Kyiv : Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Verbič

: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Verbič Barcelone : Ter Stegen; Dest, Araújo, Eric García, Jordi Alba; Nico, Busquets, De Jong; Gavi, Depay, Ansu Fati

Compos probables Atalanta – Manchester United : 21h00

Atalanta : Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mæhle; Pašalić; Muriel, Zapata

: Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mæhle; Pašalić; Muriel, Zapata Man United : De Gea; Lindelöf, Varane, Maguire; Wan-Bissaka, Pogba, McTominay, Shaw; Bruno Fernandes; Ronaldo, Rashford

Compos probables Séville – Lille : 21h00

Séville : Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Torres; Lamela, Mir, Ocampos

: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordán, Fernando, Torres; Lamela, Mir, Ocampos LOSC : Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Djaló, Reinildo; Ikoné, André, Xeka, Bamba; David, Burak Weah

Compos probables Juventus Turin – Zénith : 21h00

Juventus : Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata

: Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata Zenit : Kritsyuk; Sutormin, Chistiakov, Lovren, Rakitskyy, Karavaev; Mostovoy, Barrios, Wendel, Claudinho; Azmoun

Compos probables Villarreal – Young Boys : 21h00