L’avenir de Lionel Messi et des mégastars du PSG : ceux qui restent et ceux qui partent

José Mourinho estime que le désormais président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, aurait dû être sacré meilleur joueur du monde au moins une fois.

José Mourinho et Samuel Eto’o s’apprécient. Ils ont collaboré, l’un en tant qu’entraîneur et l’autre en tant que joueur, à l’Inter de Milan et au sein du club anglais de Chelsea.

Le coach portugais fait partie de ceux qui pensent que le monde du football a été injuste avec l’ancien international camerounais, et que celui-ci aurait mérité de remporter le Ballon d’Or.

Selon le technicien portugais, Samuel Eto’o aurait dû être sacré meilleur joueur du monde au moins une fois.

«Il est difficile de comprendre comment Samuel Eto’o n’a jamais remporté le Ballon d’Or avec l’impressionnante carrière qu’il a eue…Samuel a joué pour les meilleures équipes dans les meilleures ligues du monde.

Il a marqué un nombre incroyable de buts et a réussi dans différentes ligues. Il a disputé trois finales de championnat, en remportant deux victoires avec Barcelone et en marquant dans les deux finales. Il a également remporté une ligue de champions à l’Inter et a remporté de nombreux titres de champion.

C’était le meilleur buteur du monde pendant plusieurs années et je pense qu’il méritait un Ballon d’Or, mais ce sont des choses hors de notre contrôle», a laissé entendre il y a quelques années l’ancien sélectionneur de Chelsea, Manchester United ou encore l’Inter de Milan.