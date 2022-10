Lara Cleaver : triste décès de l’influenceuse dans un accident au Brésil

Le monde des réseaux sociaux est en deuil après le décès soudain de Lara Cleaver Afonso, l’une des plus grandes stars de TikTok au Brésil.

La jeune femme de 26 ans a eu un accident de voiture et, dans celui-ci, sa sœur jumelle Dara a été grièvement blessée et a été transportée à l’hôpital. La communauté a dit au revoir à l’influenceuse avec des messages émotionnels sur son profil de 45 000 abonnés, et dans lesquels ils l’ont montrée au jour le jour.

La police brésilienne enquête sur les causes de l’accident, bien que les premières informations suggèrent que le véhicule dans lequel les sœurs voyageaient s’est renversé sur une autoroute à Sao Paulo entre Guaraci et Olimpia. Selon les médias locaux, la première hypothèse des personnes chargées de mener les investigations est que la conductrice, Lara Cleaver Afonso, aurait pu s’endormir au volant, ce qui aurait fait sortir la voiture de la route et finir par se renverser.

Lara et Dara étaient en route pour une séance photo quand tout s’est passé. Après l’arrivée des secours sur les lieux de l’accident, elle a été conduite à l’hôpital de l’Olympia, mais ils n’ont pu que constater son décès. De son côté, Dara a été emmenée à l’hôpital de la base de São José do Rio Preto, où elle a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour soigner les diverses blessures qu’elle a subies. Un cousin voyageait avec eux, qui a à peine fait face à des blessures mineures et qui était à l’arrière du véhicule.

Après les événements, la communauté TikTok a dit au revoir à Lara Cleaver Afonso sur les réseaux et envoyé des messages d’encouragement à sa sœur Dara, qui reste sous observation. L’influenceur a été enterré à Olympie lors d’une cérémonie émouvante à laquelle ont assisté sa famille et ses amis. Triste nouvelle !