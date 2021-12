Laporta passe un mauvais moment à Barcelone et a un geste dégoûtant envers les fans

À l’occasion d’une conférence de presse qui s’est déroulée ce lundi soir et dans des propos rapportés par Real-France, Sergio Ramos s’est confié sur la progression fulgurante de Vinicius Jr qui forme un duo très performant avec Karim Benzema au Real Madrid. Et pour Ramos, cela ne serait que le début pour Vinicius Jr au Real Madrid.

«Dès que je le peux, je regarde les matchs du Real et de la Liga. Vinicius est un joueur qui était déjà prometteur ces dernières années, mais il est maintenant un joueur d’actualité. C’est un grand joueur. Je pense qu’il va devenir un joueur clé dans les années à venir. Je l’aime beaucoup et je suis heureux qu’il soit aussi performant. Le Real fait une bonne saison. Ils prennent de la distance en Liga et c’est très positif. Défensivement, je pense qu’ils se débrouillent très bien». a assuré le défenseur du PSG et ancien coéquipier de Vinicius Jr au Real Madrid lors d’un point presse.

Depuis son arrivée à l’été 2018, Vinicius Jr n’est jamais parvenu à autant s’imposer au sein du onze de départ du Real Madrid, et ce, même sous Santiago Solari. En effet, en cette première partie de saison, Vinicius est tout simplement irrésistible sous la houlette de Carlo Ancelotti où il est devenu à la fois altruiste et buteur.