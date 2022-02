La vive critique de Neymar envers le public brésilien : «Que les fans…»

Le crack brésilien a converti un but et raté un penalty lors de la défaite de son équipe face à Nantes ce samedi.

Neymar, joueur du Paris Saint Germain qui s’est incliné 3-1 lors de son déplacement à Nantes pour la 25e journée de Ligue 1, s’est dit agacé par la déconnexion qui, selon lui, existe entre l’équipe nationale de son pays et le public. Le Brésilien était titulaire, a converti un but et raté un penalty dans la défaite de son équipe.

«Aujourd’hui, l’équipe nationale a pris ses distances avec les fans, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois à travers les matchs. Peu de choses sont dites, peu de gens savent quand nous allons jouer. Et c’est mauvais, c’est triste. Pour ma génération, quand l’équipe nationale joue, ce n’est plus important», a-t-il déclaré dans une interview au streamer Alexis Gaules, selon le journal espagnol Mundo Deportivo.

Le joueur, coéquipier de Lionel Messi au PSG, se souvient : «Quand j’étais enfant, le match de l’équipe nationale était un événement. Tu mettais le drapeau à la fenêtre, il y avait un barbecue, il y avait du gâteau et il y avait tout à la maison», a ajouté le crack, qui a laissé sa blessure derrière lui et est revenu sur les courts mercredi dernier contre le Real Madrid pour la Ligue des champions.

Et il a ajouté: «Si l’équipe nationale a joué, c’était tout un événement. Aujourd’hui, cela n’a plus cette importance, je ne sais pas comment nous en sommes arrivés à cet état. J’espère que tout reviendra, que les supporters reviendront une fois soutenons à nouveau l’équipe brésilienne. Et soyons ensemble pour aller à la recherche de la Coupe du monde, ce que tout le monde veut».

Neymar, qui disputera la Coupe du monde au Qatar avec le Brésil en novembre prochain, n’a pas voulu laisser passer l’occasion de montrer son dégoût face à la déconnexion que vivent selon lui les supporters brésiliens avec l’équipe nationale, et pour leur dire au revoir, il a invité tous les fans de la Verdeamarela à s’enthousiasmer pour l’équipe.