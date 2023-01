La victime présumée de Dani Alves insiste : «Je ne veux pas d’argent, je veux…»

Dans une interview accordée au portail brésilien UOL Esporte ce mercredi, l’avocate de la femme qui accuse Dani Alves de l’avoir agressée sexuellement dans la nuit du 30 décembre dans une discothèque de Barcelone, a rompu son silence.

Selon Ester García Lopes, représentante de la victime, a révélé que sa cliente avait reçu un soutien médical pour soulager sa détresse psychologique et des médicaments antiviraux pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles.

L’avocate a révélé qu’elle avait tenté de convaincre la femme d’accepter l’indemnisation à laquelle elle aurait droit si le joueur de 39 ans était reconnu coupable par la justice espagnole. Cependant, elle soutient qu’elle ne veut qu’une punition appropriée.

«Elle m’a regardé et m’a dit : ‘Ester, j’ai la chance d’avoir de bonnes conditions de vie et je ne veux pas d’indemnisation, je veux la prison.’ Je lui ai dit qu’elle avait le droit malgré qu’elle ne le veuille pas, mais elle est restée franche. “S’il y a une indemnisation en jeu, je ne vais pas vous embaucher», a révélé l’avocate.

Ester a également souligné que sa cliente n’avait pas bu d’alcool le jour du crime, ce qui a facilité la récapitulation de ce qui s’est passé.

«Elle a fait une déclaration concise, sans aucune contradiction, et c’est rare. Beaucoup de femmes souffrent de stress post-traumatique et oublient des détails, elles s’en souviennent plus tard, et cela n’invalide pas la vérité.

Mais dans son cas, cela ne s’est pas produit. Elle se souvenait de tout du début à la fin. Ceci, ainsi que la possibilité de fuite de M. Alves, qui a une situation financière favorable et une double nationalité, ont été décisifs pour son arrestation», a-t-elle déclaré.