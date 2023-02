La sœur de Céline Dion fait le point sur la façon dont elle fait face au diagnostic du syndrome de la personne raide

Fin 2022, Céline Dion a admis sur ses réseaux sociaux qu’elle souffrait vraiment après avoir été diagnostiquée avec le syndrome de la personne raide.

Elle a partagé une vidéo et a expliqué qu’elle souffrait de spasmes musculaires qui l’empêchaient de faire ce qu’elle avait l’habitude de faire, l’empêchant de se produire dans des concerts comme elle le faisait aussi.

Le point sur la santé de Céline Dion

Maintenant, sa soeur, Claudette , a fourni une mise à jour sur la façon dont la chanteuse va alors qu’elle cherche à s’améliorer à Denver, s’adressant au Journal de Montréal.

«Je suis convaincue que la vie lui rendra ce qu’elle a donné car c’est une femme extrêmement intelligente, très généreuse et talentueuse et amoureuse de la vie également», a déclaré sa sœur.

«Plutôt que de pleurer sur son sort, j’essaie de lui envoyer des ondes positives dans l’espoir qu’un jour elle remontera sur scène. Je crois vraiment au pouvoir de l’amour. Je lui souhaite bonne chance, c’est certain. Elle est entourée de spécialistes alors qu’elle travaille pour récupérer.»

Qu’est-ce que le syndrome de la personne raide ?

Le syndrome de la personne raide est une maladie rare qui touche moins de cinq personnes sur 100 000.

Plus précisément, il s’agit d’une pathologie neurologique qui affecte le système nerveux. Elle se caractérise par des spasmes continus et une raideur des jambes, des bras et du tronc.

Il a frappé Céline Dion, qui se produisait sur scène depuis son adolescence, avec l’une des voix les plus acclamées des dernières décennies.

Elle était à l’origine de l’inoubliable «My Heart Will Go On», qui a servi de bande originale à «Titanic», l’un des films les plus décorés de l’histoire.