La sincère réflexion de Simeone après la qualification avec l’Atlético Madrid

Au moment de recevoir son Ballon d’Or sur la scène du Théâtre de Châtelet, Lionel Messi était en terrain connu. Pour cause, l’Argentin a décroché cette année son septième Ballon d’Or. Lionel Messi n’a pas forcément bien vécu ce nouveau sacre.

Pour autant, l’attaquant parisien n’était pas forcément à son aise. Et pas seulement en raison de sa légendaire réserve. Le natif de Rosario se sentait forcément moins légitime que les autres années.

La situation n’a d’ailleurs pas échappé à Laure Boulleau. «Il n’y est pour rien et c’est ça qui est un peu triste. Lui, on lui a donné. Par contre c’est sûr que cette année, il y a eu un malaise. J’ai même ressenti son malaise à lui, a-t-elle confié au micro du Canal Football Club. Quand on voit son discours, quand il reçoit le trophée. Moi j’ai envie de le féliciter parce que malgré tout, il a été le meilleur buteur de Liga, il a gagné la Copa America, donc il a quand fait des supers trucs.»

A en croire l’ancienne joueuse, l’ancien Barcelonais était véritablement désolé pour Robert Lewandowski. «Il pense à Lewandowski, il se sent mal à l’aise vis-à-vis de Robert Lewandowski», a-t-elle assuré. De quoi expliquer ses propos à destination du Polonais.

Des déclarations qui n’ont pourtant pas forcément convaincu l’intéressé. «Je voudrais que Messi soit sincère, que ce ne soient pas des mots creux», a-t-il ainsi lancé, laissant clairement transparaître ses doutes. Une référence sans doute au fait que le natif de Rosario avait placé le Polonais en troisième position lors de son vote pour le Trophée The Best.