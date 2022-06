Les tensions entre la Russie et la Pologne, membre de l’OTAN, ont atteint un point d’ébullition ces derniers jours, alors que la Russie affirme avoir tué «jusqu’à 80 mercenaires polonais» dans des attaques à la roquette.

Les pertes signalées surviennent le jour même où la Russie a confirmé avoir retiré un drapeau polonais d’un mémorial commémorant le meurtre de milliers de Polonais par l’Union soviétique en 1940.

Dans le nord, Moscou est indigné par le blocage par la Lituanie des marchandises sanctionnées par l’UE d’atteindre l’enclave russe de Kaliningrad, prise en sandwich entre l’État balte et la Pologne.

Cela a incité la Pologne à demander à l’OTAN de renforcer encore sa présence sécuritaire dans les gorges de Suwalki, l’étroit couloir territorial reliant les trois États baltes au reste de leurs alliés de l’OTAN et séparant Kaliningrad de l’allié de la Russie, la Biélorussie.

Kaliningrad et les gorges de Suwalki, sur le territoire polonais, seraient la base de tout conflit militaire entre l’OTAN et la Russie, car Vladimir Poutine interviendrait immédiatement pour couper les États baltes de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie du reste de l’OTAN et de l’enclave isolée. des attaques inévitables de l’OTAN.

Cette semaine, Moscou a mis en garde contre des “actions très dures” contre la Lituanie après l’arrêt des livraisons de charbon, de métaux, de matériaux de construction et de technologies de pointe sur son territoire en route vers Kaliningrad.

Le chargé d’affaires lituanien à Moscou a été informé que la Russie se réserve le droit d’agir pour protéger ses intérêts nationaux à moins que le transit des marchandises ne reprenne dans un proche avenir.

Ces pourparlers ont incité la Pologne à demander des renforts supplémentaires de l’OTAN autour de la ville de Suwalki pour protéger la sécurité de la Lituanie contre les incursions russes. Les revendications russes d’extermination de 80 combattants polonais ne feront qu’augmenter les tensions.