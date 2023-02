La revanche de Piqué : voici comment il se défend des coups de fouet de Shakira

Nous savons bien que depuis que Shakira et Gerard Piqué se sont séparés et que chacun a suivi son propre chemin, les deux ont réussi dans leur vie, d’une part il y a l’artiste colombienne qui a sorti sa dernière chanson avec Bizarrap dédiée à son ex, Clara et son ancienne belle-mère, tandis que l’ancien joueur semble très bien sur la bonne voie avec sa relation avec son partenaire.

Actuellement, l’ex de Gerard Piqué, Skakira a positionné sa chanson controversée «Session #53» aux premières places de l’une des différentes plateformes de streaming, réalisant plusieurs records dans le monde de la musique.

Et malgré le fait que la femme de Barranquilla ait le soutien de ses millions de fans à travers le monde, d’autres ont pris la défense de l’homme d’affaires.

Voyant les followers de Gerard Piqué comme son ex, je l’ai éclaboussé cruellement, beaucoup de ses fans ont pris sa défense et en signe de soutien, un groupe de rappeurs s’est réuni et a créé une chanson controversée contre Shakira.

La défense de l’ancien athlète était aux commandes de Sansixto et du duo Dife MMP & Willy D, chanteurs méconnus du genre urbain, qui ont partagé une réplique de Session #53 sur le site YouTube.

La nouvelle mélodie qui éclabousse cette fois-ci l’ex de l’ancien footballeur s’intitule «D-Clara» qui, comme celle de la Colombienne, contient des phrases très tranchantes contre elle. Pour le moment, il compte un peu plus de 300 000 vues, mais il a déjà mis le public colombien mal à l’aise

Apparemment comme la chanson de la barranquillera, les rappeurs font référence aux marques Rolex, Casio et Twingo, mais cette fois c’est pour défendre Gerard Piqué et Clara Chía qu’ils protègent du manteau et du poignard.