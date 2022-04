La réaction émouvante de Cristiano Ronaldo après l’hommage de United à son fils

Cristiano Ronaldo a traversé l’un des moments les plus difficiles de sa vie, après qu’il a été annoncé le 18 avril que le fils jumeau qu’il attendait avec Georgina Rodriguez était décédé en couches. Face à cela, Manchester United a rendu hommage au petit garçon qui a fait déchirer les Portugais.

Après que le footballeur eut annoncé que l’un des bébés jumeaux avait perdu la vie, le monde s’est tourné vers les réseaux pour lui présenter ses plus sincères condoléances. Comme prévu, les Red Devils n’allaient pas rester silencieux, alors ils ont encouragé les fans à applaudir le crack et sa famille.

Mardi 19 avril, l’équipe de Premier League devait se rendre sur le terrain sans la présence de la star portugaise, mais cela n’a pas empêché les personnes présentes à Anfield de rendre hommage à Cristiano Ronaldo dans son moment le plus difficile.

Bien sûr, le joueur était plus que reconnaissant de cet acte vécu avant de battre Liverpool 4-0. «Ma famille et moi n’oublierons jamais ce moment de respect et de compassion», a déclaré l’attaquant.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont déjà à la maison avec leur fille

Après quelques jours mouvementés émotionnellement, le couple a confirmé avec une nouvelle photo de famille qu’ils sont à la maison avec leurs cinq enfants. Avec le nouveau-né dans ses bras, l’attaquant des Diables a encore une fois remercié la population pour son soutien.

«Gio et notre petite fille sont enfin avec nous», a annoncé Cristiano Ronaldo, où il a souligné sa position en célébrant la vie du nouveau membre de la famille qui, pour le moment, a semé l’intrigue en ne connaissant ni le nom ni le visage.

Comment vont Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez après la mort de leur fils ?

Depuis que la terrible nouvelle a été connue, les célèbres ont été enfermés avec leur environnement le plus proche, mais après plusieurs jours, certaines données ont commencé à fuir dans les médias.

L’animatrice Cristina Tárrega est celle qui a déclaré à l’émission «El Programa de AR» qu’au-delà du choc inattendu, le mannequin essaie de se concentrer sur le positif et de prendre soin de la fille.

Le présentateur, qui entretient une relation étroite avec la femme d’affaires, a révélé que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ne sont pas prêts à fermer l’usine, car ils prévoient d’avoir plus d’enfants dans les années à venir. Jusqu’à présent, le footballeur est père de six enfants.