La réaction de Georgina Rodriguez à la grande nouvelle de Cristiano Jr

La belle actrice et influenceuse ivoirienne Emma Lohoues calme le jeu après que Coco Emilia et des supporters camerounais ont hué les Ivoiriens mercredi après l’élimination des Éléphants de Côte d’Ivoire à la CAN 2021.

Dans une vidéo postée par Biscuit de Mer, juste après la défaite de la Côte d’Ivoire face aux Pharaons d’Egypte, Coco Emilia écrivait: «Allez, dans l’avion!!!. Vous allez manger attiéké ce soir, attiéké avec l’huile rouge», ajoute Coco Emilia. Avant de revenir sur les réelles motivations d’une sortie sordide.

«On dit de jouer ballon, mon ami. Dans ballon ya pas palabre. Pourquoi tu as insulté ma maman, pourquoi tu as insulté mon papa (le président Paul Biya). Et pourquoi tu as insulté ma CAN. Bimmmm, c’est la partie que moi j’adore là qui est arrivée maintenant», avait-elle clamé.

D’autres internautes plus raisonnables ont appelé les «belligérants» à calmer les tensions, à l’instar de l’actrice ivoirienne Emma Lohoues.

«Mes frères, mes sœurs camerounais, Ya pas palabre. Vous faites comme si ya palabre. Je vous vois clasher ici, clasher la-bas, c’est pas bon. On ne doit pas se clasher. C’est la famille. Même avec les tricheries, tout ça, c’est pas grave, c’est la famille, c’est normal. C’est chez vous qu’on joue, même si vous trichez un peu. C’est légitime hein. Nous-mêmes là, peut-être qu’on va faire ça aussi (en référence à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire)», a indiqué Emma Lolo, tout en apportant son soutien à la sélection nationale camerounaise.

Et de faire cette énorme promesse: «Si vous gagnez, je me marierai avec un dragueur camerounais. Mais ça dépend de vous. Ma situation matrimoniale, mon bonheur, ça dépend de vous mes frères camerounais. Donc jouez bien pour que je puisse me marier. Parce que si vous ne gagnez pas, je ne le pourrais pas et vous allez recommencer encore à bavarder sur moi», a annoncé Emma Lohoues.

«Donc arrêtons les palabres, les injures… Ce n’est pas de ça qu’il s’agit. Nous, on va rentrer à la maison mais on n’a pas démérité. Vous le savez. On a joué, on a vraiment mouillé le maillot. Je suis fier de mes Eléphants ivoiriens», a conclu Emma Lohoues, très proche de Coco Emilia présentée comme ayant été à l’origine de ces insultes contre les Eléphants de Côte d’Ivoire et leurs supporters, rapporte Afrique Sur 7.