La réaction controversée de Mauro Icardi après que Wanda Nara a confirmé la séparation

C’est un jour spécial pour la famille Kardashian. Kim Kardashian fête ses 42 ans ce 21 octobre. Le premier depuis longtemps qu’elle fêtera célibataire.

La première à la saluer sur les réseaux sociaux a été sa mère, Kris Jenner, qui a dédié un message émouvant à sa fille qu’elle a appelée par son nom complet, Kimberly.

La matriarche du clan Kardashian Jenner a assuré que l’ex de Pete Davidson est toujours «ma copine et en même temps tu es la femme la plus forte que je connaisse».

«Vous gérez tout ce que vous traversez avec une grâce incroyable. Vous êtes un exemple incroyable de force et de calme à travers tout. Vous êtes une mère, une fille, une petite-fille, une tante, une sœur, une cousine et une amie incroyables», a-t- elle ajouté.

De plus, il a souligné que Kim Kardashian aime «si fort, tu es si gentille, loyale, solidaire, intelligente, drôle, créative, résiliente, respectueuse de tout le monde et vraiment la plus belle femme à l’intérieur comme à l’extérieur».

«Vous vivez pleinement votre vie et vous vous assurez que chaque personne que vous aimez dans votre vie va bien et qu’on s’occupe de lui», a-t- il déclaré.

Enfin, Kirs Jenner l’a remercié de «m’apporter tant de joie et de bonheur et de m’aimer comme vous le faites». J’espère que vous avez l’anniversaire le plus magique et une année incroyable. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais. Maman», a-t-elle condamné.

Mais ce n’était pas tout, puisque la mère de Kim Kardashian a accompagné la publication d’une collection d’anciennes vidéos maison de l’ex de Kanye West à différents âges de ses 42 ans.