La phrase sur la «sextape» de Karim Benzema qui tient tout Madrid en haleine

Robert Lewandowski est l’un des joueurs les plus importants au monde, et ce n’est pas seulement à cause des buts qu’il marque, mais aussi à cause des gestes qu’il a avec ses fans.

L’idolâtrie pour les grandes stars du football mondial a tendance à imprégner les maillots. Cela est arrivé à plusieurs reprises à des joueurs de la stature de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar.

L’un de ceux qui est à cette échelle est aussi le grand Robert Lewandowski, un tireur mortel qui n’arrête pas de marquer des buts avec le Bayern Munich.

Mercredi, il a converti un but en victoire 4-0 de son équipe contre Benfica en Ligue des champions et, malgré la victoire écrasante, un fan de l’équipe locale a sauté sur le terrain pour demander son maillot.

Ce fan a réussi à esquiver les contrôles de sécurité et a atteint l’attaquant polonais, qui n’a pas hésité à lui remettre le maillot qu’il utilisait.

Les grands deviennent grands pour ces choses. C’est que, les fans meurent un instant comme ceux que ce garçon a vécu, et ce sont ces choses qui font la différence que les référents ont par rapport au reste des joueurs moyens.