La photo de Neymar, Mbappé et Messi qui a indigné les dirigeants du PSG

Pendant de nombreuses années, même lorsqu’il était encore joueur professionnel, Frank Lampard a exprimé son appréciation, son admiration et sa préférence pour Lionel Messi. Aujourd’hui, son discours est différent.

Dans une dynamique de chevauchement avec Gary Neville, la légende de Chelsea a révélé qu’il avait changé sa position dans le débat pour inclure l’actuel PSG 30 et Cristiano Ronaldo.

À l’heure actuelle, Lamps est plus CR7 que Lio. Après avoir regardé un débat entre Jamie Carragher et Neville lui – même , il a réévalué et donné plus de crédit à ce qu’El Bicho a récemment accompli, surtout en période de haute tension.

«Messi ou Ronaldo ? J’ai toujours été un homme de Messi. J’ai vu votre débat avec Carra (Jamie Carragher) récemment et… maintenant je pense qu’en raison des contributions de Ronaldo, des chiffres et des buts dans les grandes finales et demi-finales, je pense que peut-être maintenant il lui donnera l’avantage».

Cristiano Ronaldo n’est qu’à 1 point de devenir le premier footballeur à atteindre 800 buts officiels dans le football professionnel. Folie totale.