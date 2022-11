La petite-fille de Joe Biden s’est mariée à la Maison Blanche

C’est la première fois qu’un petit-fils du président se marie dans ledit site historique. Naomi Biden, petite-fille de Joe Biden, et son nouveau mari Peter Neal ont échangé leurs vœux lors d’une cérémonie privée le samedi 19 novembre, devant 250 invités à 11h00 à la Maison Blanche.

La petite-fille du président des États-Unis est fiancée depuis plus d’un an, le mariage était une première historique, marquant la première fois qu’un petit-fils d’un président se marie à la Maison Blanche.

La famille et les amis de l’heureux couple ont organisé une fête toute la journée, un déjeuner à la Maison Blanche et une réception et une danse en soirée à l’Executive Mansion.

La mariée de 28 ans a annoncé qu’elle et Peter, 25 ans, se marieraient à la Maison Blanche dans un tweet en avril.

«Peter et moi sommes infiniment reconnaissants à ma Nana et à mon père pour l’opportunité de célébrer notre mariage à la Maison Blanche. Nous avons hâte de rendre officiel notre engagement l’un envers l’autre et envers ce qui va arriver», a-t-il écrit.

Avant que les deux ne se marient, la petite-fille aînée du président a annoncé qu’elle avait organisé son enterrement de vie de jeune fille en août.

Les jeunes mariés ont clairement été très excités à l’idée de se marier. En septembre, Naomi a posté une vidéo d’eux travaillant sur leurs pas de danse à la Maison Blanche sur son Instagram. Peter a essayé de filer sa future femme, mais ils ont eu quelques problèmes.

Joe Biden a félicité les mariés

«Cela a été une joie de voir Naomi grandir, découvrir qui elle est et se tailler une vie aussi incroyable», a déclaré le président et la première dame dans le communiqué.

«Maintenant, nous sommes fiers de la voir choisir Peter comme mari et nous sommes honorés de l’accueillir dans notre famille. Nous vous souhaitons des journées remplies de rires et d’un amour qui s’approfondit d’année en année.»

Naomi Biden et Peter Neal rejoignent un groupe historique de personnes qui se sont mariées à la Maison Blanche. Ils sont le 19ème couple à se marier à la résidence présidentielle.

Le mariage le plus récent a eu lieu entre le photographe de la Maison Blanche Pete Souza et Patti Lease en 2013. D’autres personnes qui ont dit «oui» à la Maison Blanche incluent le frère de l’ancienne première dame Hillary Clinton, Anthony Rodham en 1994, ainsi que le président Richard Nixon.