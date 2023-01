La nouvelle photo métamorphosée de Wanda Nara

Il parvient toujours à générer un impact, à faire jaillir des réactions de ses déplacements quotidiens et à faire parler le monde entier de sa vie. Wanda Nara a trouvé un autre avantage pour surprendre, après son divorce et son flirt avec L-Gante. Et voilà qu’elle fait trembler les filets avec l’abandon de sa couleur blonde.

Curieusement, l’influenceuse s’est débarrassée de cette teinture caractéristique dans ses cheveux, qui l’a toujours accompagnée tout au long de son histoire médiatique. Évidemment, la femme d’affaires de cosmétiques s’est plongée dans une phase de profondes rénovations.

Malgré le fait que le post ne fasse référence qu’à cette décision marquante de se teindre en noir, qu’elle définissait comme sa couleur naturelle, Wanda a également laissé la porte entrouverte à une situation plus profonde, qui pourrait être liée à une démarche professionnelle qui l’installerait définitivement dans L’Argentine très loin de Mauro Icardi, tout en envisageant comment scolariser ses enfants à distance.

Bref, Nara s’est filmée quelques secondes pour afficher ce changement dans sa chevelure et a écrit dans la publication de son profil numérique : «Buenos Aires, je dis nouvelles Aires Ma couleur naturelle pour un si beau projet. Changez tout Changez». Tout cela ressemble à une annonce à venir.

Probablement, les médias ont utilisé ce moyen pour communiquer qu’elle prolongera prochainement son séjour dans le pays, dans ce qui est pressenti dans un autre projet professionnel, qui pourrait être lié à Telefe.

Rapidement, Wanda a suscité des réactions de toutes sortes, principalement pour la féliciter de ce rafraîchissement retentissant de son apparence, même de la part de Carmen Barbieri elle-même, qui a commenté. «La beauté, mieux que blonde». Alors que son styliste Kennys Palacios lui écrivait : «Wanda brune arrive».