La façon saisissante de Zinedine Zidane de promener son chien

Le footballeur argentin et la femme d’affaires ont dépassé les 300 millions de followers sur le réseau social ces dernières heures, mais ils sont loin d’être les premiers.

Lionel Messi et Kylie Jenner sont entrés dans l’histoire ces dernières heures grâce au volume impressionnant de followers qu’ils ont réalisé sur Instagram.

Le footballeur et la femme d’affaires ont franchi la barre des 300 millions de followers pratiquement en même temps et continuent de traquer la personne la plus suivie sur le réseau social : Cristiano Ronaldo, qui a déjà cumulé plus de 289 millions de followers sur son compte.

Le crack argentin se classe troisième parmi les personnes les plus suivies au monde et ce grâce à un contenu qui combine sa passion pour le sport, ses succès en tant que footballeur, la publicité de certaines de ses marques et d’autres avec lesquelles il collabore et, bien sûr, son dévouement envers sa femme et ses enfants.

En effet, dans la dernière publication que le joueur du PSG a faite, dans laquelle il remercie les messages qu’il a reçus au cours des jours qu’il a passés avec COVID, il apparaît accompagné de sa femme Antonela.

De son côté, Kylie grimpe à la deuxième place du classement grâce au fait qu’elle n’a que 700 000 followers de plus que Messi. La jeune femme d’affaires a gravi les échelons ces dernières années à un rythme vertigineux, dépassant récemment sa sœur Kim Kardashian, qui est tout près d’atteindre les 280 000 followers.

Jenner a dépassé Ariana Grande en septembre dernier en tant que femme avec le plus de followers sur Instagram et laisse derrière elle la chanteuse ainsi que Selena Gómez, qui a autrefois joui de cette position privilégiée et qui reste, comme Ariana, près de 290 millions.

Cristiano, la personne la plus suivie mais n’a pas le plus de followers

Le trône de la personne la plus suivie sur Instagram au monde continue d’être pour Cristiano Ronaldo qui compte déjà près de 390 millions de followers , un chiffre très éloigné de ses deux poursuivants immédiats.

Cependant, le profil du footballeur portugais n’est pas le plus suivi sur la plateforme, car il existe un compte avec ni plus ni moins de 460 millions. L’identité, bien connue : Instagram.