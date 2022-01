La décision extrême que prendrait Barcelone et qui ruinerait la carrière de Dembélé

Cela fait 40 ans que les Ghana Black Stars ont remporté leur quatrième et dernier titre à la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies. Ils chercheront donc à inscrire une cinquième étoile sur leur maillot.

«A la CAN, nous aurons la possibilité de jouer contre certaines des grandes équipes comme le Maroc et le Gabon. Nous avons l’opportunité de mieux connaître les équipes. Mais le temps est de notre côté pour plus de matches, et nous ferons beaucoup mieux à la CAN.»

Joueurs à suivre

Thomas Teye Partey (28 ans) Milieu de terrain, Arsenal FC (Angleterre)

Kamaldeen Sulemana (19 ans) Ailier, Stade rennais (France)

Andre Ayew (31 ans) Attaquant, Al-Sadd SC (Qatar)