La colère surprenante de Pilar Rubio devenue virale sur internet

Pilar Rubio est l’une des célébrités qui intéresse le plus le monde espagnol et ses environs . C’est que sa vie n’est pas seulement liée à son mariage avec Sergio Ramos, mais est aussi une pièce fondamentale dans le jury de la nouvelle édition de «El Desafío».

Il y a quelques jours, la mannequin et présentatrice espagnole a annoncé qu’elle ferait ses débuts dans l’émission télévisée «El Desafío», diffusée tous les vendredis soirs par la chaîne Antena 3. Et depuis, elle partage ce qui se passe à l’intérieur et hors caméra.

Ce vendredi 20 janvier, c’était le deuxième épisode de «El Desafío», où Pilar Rubio a été vue un peu en colère contre le grand effort fait par Florentino Fernández, l’un des concurrents, en raison de sa façon de gaspiller de l’oxygène quand ce n’était pas nécessaire. Mais quelques secondes plus tard, il a fait l’éloge du concurrent avec un «Incroyable», rempli de rires.

«J’ai été très en colère contre lui. Au fil du temps, je suis devenu plus en colère contre lui parce que j’ai vu qu’il était là en train de dire non», ont été les mots utilisés par le mannequin qui est juré dans «El Desafío». Là, Pilar a compris que Fernández avait probablement fait une apnée de 4 minutes.

«J’ai pensé la même chose, j’aurais dû faire cinq minutes, mais j’ai pensé ‘laissez les enfants profiter de trois minutes et demie’», ont été quelques-uns des mots que le candidat “El Desafío” a utilisés pour répondre à Pilar Rubio et produire un rire ensemble.

Pilar Rubio, une icône quand il s’agit de créer des tendances

La mannequin et présentatrice espagnole n’est pas seulement dans l’actualité pour tout le travail qu’elle accomplit au quotidien, en plus du rôle qu’elle doit jouer dans l’émission télévisée “El Desafío”, mais elle est également propriétaire de tendances qui, par inadvertance, le monde de la mode.

Elle l’avait déjà fait à l’époque avec de grosses baskets blanches, des robes de grandes marques et maintenant c’était au tour d’une jupe taille haute à carreaux aux couleurs noir et blanc.