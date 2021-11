Kylie Jenner suscite des spéculations sur le mariage avec une bague mystère

Une source a révélé qu’il n’y a pas de «bizarre» entre les deux Jennifer dans la vie de Ben Affleck. En savoir plus sur la relation de Jen et J.Lo ici.

C’est tout l’amour entre les deux Jennifer dans la vie de Ben Affleck. L’acteur, 49 ans, a fait la une des journaux lorsqu’il a passé le week-end d’Halloween avec son ex-femme Jennifer Garner et sa petite amie Jennifer Lopez, réunissant tous leurs enfants pour un tour de passe-passe à Malibu, en Californie.

Après les festivités, une source a révélé en exclusivité à HollywoodLife comment Jennifer, 49 ans, et J.Lo, 52 ans, s’entendaient, expliquant qu’il n’y avait aucun «drame inutile».

«Elle l’aime vraiment parce qu’elle voit ce qu’elle fait ressentir à Ben», a déclaré une source, ajoutant que Jennifer «respecte» J.Lo en tant que parent. (La chanteuse partage les jumeaux Emme et Max , tous deux âgés de 13 ans, avec son ex-mari Marc Anthony .)

«C’est vraiment agréable pour Jen de voir l’effet positif que [J.Lo] a sur Ben», a poursuivi la source. «Alors, pendant cet Halloween, les enfants sont sortis ensemble et ont voulu s’amuser. Ils sont tous réunis [et] ex civilités changé«.

«Il y avait et il n’y aura jamais de bizarrerie quand Jen et [J.Lo] sont dans la même pièce. Ce sont des adultes et quand il s’agit de ce qui est important, les drames inutiles ne figurent pas sur cette liste», a déclaré la source, ajoutant que les enfants de Ben et Jennifer, Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel , 9 ans, restent une priorité absolue car ils coparentent.

«Ben et Jen sont de bons parents et leurs enfants sont leur priorité. Ils respectent totalement leurs décisions et continueront à travailler en équipe en ce qui concerne les enfants», a déclaré la source. «Tout le monde est heureux et bien les uns avec les autres, ce qui est vraiment agréable à voir.»

Ben et Jennifer se sont mariés entre 2005 et 2018. Quant à Bennifer 2.0, le couple – qui est sorti ensemble entre 2002 et 2004 après s’être rencontré sur le tournage de Gigli – a ravivé leur romance en mai.

Après avoir été photographiés à la recherche d’une maison à travers Los Angeles et fêté leurs anniversaires ensemble, Ben et J.Lo ont fait leurs débuts sur le tapis rouge à la Mostra de Venise en septembre pour la première de The Last Duel, dans lequel Ben joue aux côtés de Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer.

Une source distincte avait précédemment déclaré à HL que la relation était très «différente» cette fois- ci, révélant que Ben et J.Lo «voyaient cela comme une autre chance pour eux». Les amis du couple pensent apparemment que cela «pourrait être ça» pour Bennifer 2.0.

«C’est comme s’ils avaient repris là où ils s’étaient arrêtés et qu’aucun temps ne s’était écoulé pour l’un ou l’autre», a déclaré la source, ajoutant que J.Lo n’avait «jamais aimé personne comme elle aimait Ben et il ressent la même chose pour elle».