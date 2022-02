Kylian Mbappé : un buteur sans permis

Bien qu’il soit l’une des plus grandes stars du football et l’un des jeunes les plus riches du moment, il y a un luxe que le Français ne peut pas se permettre et aujourd’hui chez On voit tout on vous explique pourquoi. Continuer la lecture!

Kylian Mbappé nous a surpris lorsqu’en 2017 l’UEFA l’a catalogué comme l’un des joueurs les plus révélateurs de l’histoire, et cela n’était pas arrivé depuis l’époque de Pelé.

En décembre 2020, il a à peine 23 ans et, selon Vanitatis, il possède une fortune évaluée à 110 millions d’euros, mais il cache un secret qui aurait été inimaginable.

Pour certains, avoir une voiture représente l’autonomie, mais pas pour l’attaquant. Celui de Paris voyage toujours dans des véhicules de luxe, mais seulement si l’un de ses chauffeurs conduit. La raison? Le jeune homme n’a pas de permis de conduire.

Kylian a révélé dans une interview que pouvoir conduire n’a jamais été une priorité pour lui, car il avait toujours des gens à sa disposition. L’homme d’origine algérienne a révélé qu’il n’avait jamais eu le temps de se préparer à l’examen et d’obtenir la carte.

«Pour beaucoup de gens, un permis est une obligation, mais ce n’était pas pour moi.»

«J’avais de l’autonomie, j’avais à peine des chauffeurs pour moi», a expliqué le modeste athlète. Sans aucun doute, beaucoup aimeraient avoir la jeunesse, le talent et les millions de Kylian Mbappé.

Mais, si vous possédiez l’une des luxueuses Volkswagen du Français, continueriez-vous à la conduire ? Encouragez-vous et laissez vos commentaires!