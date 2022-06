Kylian Mbappé : «La Champions League, c’est l’objectif clair, mais…»

Neymar ne jouit plus du statut d’intouchable qu’il avait autrefois au PSG. Avec l’arrivée de Messi et le renouvellement de Mbappé, la star brésilienne n’est plus vue comme le visage du projet parisien qui, selon Nasser Al-Khelaifi, va changer de priorités.

La nécessité de vendre est un autre aspect qui conduit à la volonté du club de se débarrasser de l’un des joueurs les mieux payés au monde, mais en plus du fait que Neymar n’a pas l’intention de quitter Paris, il y a un autre détail qui va encore compliquer la sortie de Paris. l’extrême de 30 ans.

Selon le journal français L’Équipe, le contrat de Neymar avec le PSG, actuellement en vigueur jusqu’en 2025, comprend une clause qui entrera en vigueur le 1er juillet et qui prolonge le contrat de l’international brésilien de deux saisons supplémentaires jusqu’en 2027.

Il est donc de plus en plus improbable que Neymar quitte le PSG en ce marché estival, car très peu de clubs sont en mesure de faire face au salaire qu’il gagne et investissent encore une somme considérable dans sa signature.

Neymar est dans la capitale française depuis cinq saisons, mais a progressivement réduit les niveaux de production, également en grande partie à cause de problèmes physiques. Cette saison, il a marqué 13 buts et huit passes décisives en 28 matchs joués, le record le plus bas de toute sa carrière.