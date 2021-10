Kylian Mbappé : acceptera-t-il le nouveau contrat de millionnaire du PSG ou déménagera-t-il au Real Madrid ?

L’attaquant du Paris Saint-Germain s’est lancé dans une entreprise passionnante avec laquelle il veut être un exemple pour tous les jeunes qui le suivent.

Kylian Mbappé, l’homme qui a offert à la France sa première UEFA Nations League, s’est lancé dans un projet passionnant qui verra le jour dans un mois.

L’attaquant du Paris Saint-Germain va lancer une bande dessinée avec le titre «Je m’appelle Kylian» et pour l’occasion il a créé son propre éditorial par la main du distributeur Média diffusion.

Ainsi, le français auto-édite un livre graphique qui sortira le 12 novembre et qui comptera initialement 300 000 exemplaires.

«Les éditeurs n’ont pas accepté le projet avec ce dessinateur, mais nous voulions garder Faro (qui signe des dessins animés dans L’Équipe)», a expliqué l’avocate du footballeur, Delphine Verheyden, pour Livres Hebdo. Mbappé veut devenir un exemple pour les enfants et les jeunes qui le suivent à chacun de ses matchs.

Le footballeur occupe toujours les premières places parmi les favoris des petits dans l’enquête annuelle du Mickey’s Journal qui se déroule en France, c’est pourquoi il est clair que sa façon d’agir doit projeter une image positive pour ce jeune public.

Kylian Mbappé va publier son premier roman graphique intitulé "Je m'appelle Kylian", en collaboration avec Faro, le caricaturiste du journal L'Équipe. Sortie le 12 novembre prochain. Tirage de 300 000 exemplaires. Un chiffre très élevé. (@livreshebdo https://t.co/7AavczmgD8) pic.twitter.com/nnMr0WyA0Z — Marius (@MariusCassoly) October 12, 2021

«Je dois l’accepter, lui faire confiance. Je n’ai jamais reculé devant ce que je suis devenu. Cela m’aide, à me pousser, à réduire mes erreurs. Je sais que si je fais une erreur, elle sera beaucoup plus vue et sera un mauvais exemple pour les enfants. Je le fais quand même. Je montre aussi aux enfants que je ne suis pas parfait, on fait tous des erreurs. Mais le mieux, c’est de ne pas les répéter», avait avoué Mbappé à l’époque.

Cette même ligne fait suite aux propos prononcés par sa mère Fayza Lamari lors d’une rencontre avec Le Parisien il y a quelques jours.

«Peut-être qu’il a besoin d’apprendre à s’ouvrir un peu plus. Et qu’on communique un peu mieux pour se rapprocher du personnage de Kylian. Car ce n’est pas le même hors champ. Après, c’est vrai qu’il a cette sécurité qui son père lui a donné. Cela le rend fort. Je lui ai toujours dit : «Nous sommes de Bondy. Si tu ne te fais pas confiance, qui va le faire pour toi ?»

Mbappé suit ainsi le sillage de son coéquipier Antoine Griezmann, qui déjà en 2017 s’est aventuré dans l’industrie littéraire avec une série de romans dont il était le héros.

Le livre de Kylian, qui apparaît avec sa célèbre célébration en couverture accompagné d’un enfant qui l’imite, peut désormais être réservé sur Amazon au prix de 19,95 euros.

Le 12 novembre, ce livre qui vise à «faire comprendre à chacun qu’il est unique, qu’il est différent, qu’il a une opportunité et qu’il doit en profiter» sera sur le marché.