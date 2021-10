Kourtney Kardashian sublime : la star s’affiche dans un haut en cuir et enflamme la toile

Le réalisateur a été distingué samedi pour son film «La femme du fossoyeur» au 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.

Le réalisateur somalien Ahmed Khadar a remporté samedi 23 octobre l’Etalon d’Or de Yennenga du 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) pour son premier long-métrage La femme du fossoyeur.

Le jeune réalisateur de 40 ans, également de nationalité finlandaise et dont le film est tourné à Djibouti en version originale somali, n’a pas pris part à la cérémonie de clôture du festival dans la capitale burkinabée.

Le président du jury qui lui a décerné le prix, le Mauritanien Abderrahmane Sissako, a déclaré que que «pour tout cinéaste africain c’est le plus beau prix qu’on puisse avoir, c’est toute une fierté».

Né à Mogadiscio, Ahmed Khadar, également écrivain, immigre en Finlande à l’âge de 16 ans avec sa famille et un statut de réfugié. Il réalise son premier court métrage, Me ei vietetä joulua, en 2014, puis deux autres en 2017, Yövaras, et 2018, The Killing of Cahceravga.

Présenté en juillet au festival de Cannes dans le cadre de la Semaine internationale de la critique, La femme du fossoyeur avait reçu un bon accueil. Le film traite de l’histoire d’amour d’un couple vivant avec leurs fils dans un quartier pauvre de Djibouti.

Lorsque Nasra, l’épouse – interprétée par la mannequin canadienne née en Somalie Yasmin Warsame – est atteinte d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence, l’équilibre familial est menacé et son mari Guled, fossoyeur, doit trouver l’argent pour payer la coûteuse opération. Le film a également remporté le prix de la meilleure musique.

500 œuvres projetées

L’Etalon d’argent a récompensé Freda, de la Haïtienne Gessica Geneus et l’Etalon de bronze va à Une histoire d’amour et de désir de la Tunisienne Leyla Bouzid.

Le prix d’interprétation féminine est revenu à la Britannique d’origine sierra-léonaise Zainab Jah pour son rôle dans Farewell Amor de Ekwa Msangi (Tanzanie), tandis que chez les hommes Alassane Sy s’est illustré pour son rôle dans Baamum Nafi du Sénégalais Mamadou Dia.

Avec son film Serbi (Les tissus blancs) qui traite de la dignité de la femme dans une société patriarcale, le Sénégalais Moly Kane remporte le poulain d’or dans la section fiction court métrage. Amani de la Rwandaise Alliah Fafin et Zalissa de la Burkinabée Carine Bado reçoivent respectivement l’argent et le bronze.

Les trophées ont été remis au Palais des sports de Ouaga 2000 par les présidents burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et sénégalais Macky Sall, dont le pays était l’invité d’honneur de 27e Fespaco.

Se réjouissant d’avoir réussi au cours du festival la projection de «500 œuvres au profit de 150 000 festivaliers» venus de 64 pays, «malgré l’adversité liée à l’insécurité au Covid-19», le délégué général du Fespaco Moussa Alex Sawadogo, a donné rendez-vous du 25 février au 4 mars 2023 à Ouagadougou pour la 28e édition du festival.

Un «mini Fespaco» itinérant doit avoir lieu dans le nord du Burkina Faso, région la plus touchée par les attaques djihadistes qui frappent ce pays et qui, en six ans, ont fait environ 2 000 morts et 1,4 millions de déplacés.