Kourtney Kardashian porte un petit haut court noir et une jupe transparente

Britney Spears est enfin libre de sa tutelle, et la chanteuse de «Toxic» vient de laisser entendre qu’elle pourrait bien s’asseoir face à Oprah Winfrey pour discuter de son long combat.

Sur Twitter, la chanteuse a écrit en légende d’une vidéo de deux minutes : «Autant que je partage un bout de mes pensées ici avant de mettre les choses au clair avec Oprah». Elle a ensuite identifié Oprah dans la publication mais celle-ci n’a pas encore répondu publiquement à la star.

Dans la vidéo, Britney explique qu’elle compte utiliser sa notoriété pour aider les gens qui souffrent de «vraies handicapes et maladies» et ont été affectés injustement par une tutelle.

«J’ai été sous tutelle pendant 13 ans» a-t-elle confié. «C’est beaucoup d’être dans une telle situation pendant si longtemps.» La star a ensuite ajouté qu’elle a hâte de pouvoir faire les choses les plus simples de la vie.

«Je suis reconnaissante, c’est vraiment sympa» a-t-elle déclaré. «Mais je ne suis pas là pour être une victime. J’ai vécu avec des victimes depuis l’enfance. C’est pour ça que je suis sortie de chez moi et que j’ai travaillé pendant 20 ans. Et j’ai travaillé très dur. Je suis là pour militer pour les personnes qui souffrent de vrais handicapes et de vraies maladies. Je suis une femme très forte donc je ne peux qu’imaginer ce que ce système a fait à ces gens.»