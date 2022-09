Klopp sort du silence : «Le meilleur joueur que j’ai entrainé n’est ni Mané ni Salah mais…»

À différentes occasions, Jurgen Klopp a souligné l’immense talent des joueurs avec lesquels il a travaillé à Liverpool. Il a cité notamment Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané, Roberto Firmino ou Allison Becker. Cependant, lorsqu’on lui a demandé de citer le meilleur joueur qu’il a dirigé, il a choisi un attaquant qui fait actuellement partie de l’équipe de Xavi Hernandez au FC Barcelone.

Bien qu’il ait souligné par le passé à quel point il admirait Mario Gotze parce qu’il l’avait depuis ses débuts en tant que professionnel, l’actuel patron des Reds a conclu que Robert Lewandowski est le joueur le plus impressionnant avec lequel il a partagé toute sa carrière sur le banc de touche.

Quels arguments sous-tend ce choix ?

Les arguments qu’il a utilisés pour expliquer sa réponse étaient basés sur le fait que le meilleur buteur de l’histoire de la Pologne a mené sa carrière au sommet grâce à son désir de s’améliorer et, surtout, à sa mentalité de travailler au maximum à chaque saison.

«Robert Lewandowski. Il ne serait pas juste de dire un autre joueur que Lewy. Ce qu’il a fait ressortir du potentiel et comment il s’est poussé à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui est extraordinaire. Lewandowski a pris toutes les mesures qu’il devait prendre pour devenir la machine à buts qu’il est aujourd’hui. Il sait exactement ce qu’il faut faire dans chaque situation. C’est une machine absolue. Je voudrais le remercier ainsi que tous les autres joueurs qui m’ont fait passer pour un bon entraîneur», a déclaré le vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA dans une conversation (2021) avec Lothar Matthaus pour SPORT BILD.

Lewandowski est le meilleur buteur du monde depuis trois ans. Il a remporté deux fois le Soulier d’or et le prix FIFA The Best Award à l’époque de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Lewy est devenu le joueur étranger ayant marqué le plus de buts dans l’histoire de la Bundesliga. Il est le meilleur buteur de tous les temps pour son équipe nationale.

Et il a marqué plus de 550 buts en tant que professionnel au niveau senior. Voyons si, sous la houlette de Xavi pendant son aventure au Barça, il peut rendre son héritage dans le jeu encore plus grand.