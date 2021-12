Klopp est devenu fou et offre 80 millions d’euros pour un personnage du Real Madrid

Selon les médias anglais, ils prépareraient à Liverpool une offre géante (de 80 millions d’euros) pour tenter de convaincre Madrid de leur vendre le jeune brésilien Rodrygo. C’est le plan que l’entraîneur allemand des Reds active avant le départ imminent de Mohammed Salah de l’institution.

Au pays des Beatles, les choses s’embrasent. Le conseil d’administration de Liverpool doit décider quoi faire de la situation contractuelle de Mohamed Salah.

L’international égyptien est l’une des figures de proue de l’équipe dirigée par Jürgen Klopp. Justement, l’entraîneur allemand est attentif à la continuité ou non de sa star.

Et a déjà commencé à penser à un plan d’urgence. Tout cela fait partie du contrat de l’Egyptien expirant en juin 2023, mais s’il n’y a pas d’accord, Liverpool le vendra l’été prochain. Et Klopp a ciblé Madrid.

Rodrygo est le pari de Klopp pour Liverpool en cas de sortie de Salah

Plus précisément, le sélectionneur allemand aurait visé le Santiago Bernabeu. Car là, il joue l’une des révélations de cette saison pour le Real Madrid, et c’est le joueur que Klopp serait intéressé à remplacer Salah. Il s’agit de l’international brésilien Rodrygo.

L’un des footballeurs qui, sous la direction de l’entraîneur Carlo Ancelotti, a exploité son potentiel vers de nouveaux sommets. C’est pourquoi, selon The Mirror, les Anglais prépareraient une offre géante, de 80 millions d’euros, pour tenter de convaincre Madrid de vendre le jeune merengue.

Un chiffre non négligeable, compte tenu du fait que l’idée du Real Madrid est d’avoir Kylian Mbappé la saison prochaine. et que pour cela il aura besoin d’argent frais et libérer la masse salariale.

L’inconvénient est que ce n’est pas l’idée de la Maison Blanche de se séparer d’un des footballeurs qui a commencé à montrer certaines des conditions pour lesquelles il a été embauché.

Actuellement, Rodrygo alterne dans l’équipe de départ avec Asensio (un autre récupéré par Ancelotti) mais nombreux sont ceux qui voient en lui l’avenir du Real Madrid.

Quelles équipes sont intéressées par la signature de Salah

«Je suis content qu’une équipe comme Barcelone s’intéresse à moi. C’est quelque chose qui me rend très heureux, mais je suis heureux à Liverpool et nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Pour l’instant, je préfère rester en Premier League car c’est la ligue la plus forte du monde», a déclaré l’Egyptien dans les dernières heures.

Liverpool, Barcelone mais aussi Manchester City ainsi que le PSG s’intéressent à leurs conditions, qui auront besoin d’un chiffre pour neutraliser l’effet d’un probable départ de Mbappé.